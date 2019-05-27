ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجزائر تعلم عن إكتشاف حقل غاز جديد

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:18 م
الجزائر تعلم عن إكتشاف حقل غاز جديد
ارشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، اليوم الاثنين، إن الجزائر حققت اكتشافا جديد للغاز في ولاية تندوف بجنوب غرب البلاد، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج.

وذكر عرقاب، أثناء تفقده الحقل الجديد: "أعطى هذا الحقل نتائج إيجابية مكنت من تحقيق حوالى 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب نحو 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف".

وتابع: "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا"، ولم يذكر متى سيبدأ الإنتاج في الحقل.

وقال عرقاب إن شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.

يذكر أن الجزائر تعد موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا لأحجام الصادرات.

وتنتج الجزائر نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وقد بدأت في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020.

Advertisements
المزيد عن: دول شمال افريقيا النفط فى الجزائر المحكمة الجزائرية العليا العاصمة الجزائر اخبار الجزائر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
0
x
22:00
0
الاسماعيلي
انبي
0
x
22:00
0
الجونة
المقاصة
1
x
22:00
1
طلائع الجيش
الداخلية
0
x
22:00
1
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا