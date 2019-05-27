الجزائر تعلم عن إكتشاف حقل غاز جديد

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قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، اليوم الاثنين، إن الجزائر حققت اكتشافا جديد للغاز في ولاية تندوف بجنوب غرب البلاد، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج.



وذكر عرقاب، أثناء تفقده الحقل الجديد: "أعطى هذا الحقل نتائج إيجابية مكنت من تحقيق حوالى 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب نحو 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف".



وتابع: "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا"، ولم يذكر متى سيبدأ الإنتاج في الحقل.



وقال عرقاب إن شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.



يذكر أن الجزائر تعد موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا لأحجام الصادرات.



وتنتج الجزائر نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وقد بدأت في تجديد عقود التوريد مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020.



