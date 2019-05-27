"لمة رمضان" تواصل تقديم حفلاتها بنجاح على قاعة صلاح جاهين بالبالون

تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، تقديم العرض المسرحى الغنائى " لمة رمضان" على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .





تبدأ أحداث العرض فى التاسعة والنصف مساء، وتدور حول العادات والتقاليد المصرية فى رمضان، التى يتميز بها المصريين والشارع المصري الأصيل، ويتخلل العرض باقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والرمضانية، يقدمها نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، كما تشارك فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، فى العرض باستعراضات للعرائس من الفنان محمد نوفل .





"لمة رمضان" البطولة للفنانين "لبني الشيخ، سيد عبد الرحمن، نهلة خليل، سحر عبد الله، ابراهيم غنام، شادي مكرم، مها عثمان" إشراف فنى للفرقة وإعداد موسيقي : للدكتور أحمد رفعت، مساعد مخرج: هالة الصباح، مخرج منفذ : طارق حسن، تأليف وإخراج مدير عام الفرقة الغنائية الاستعراضية الفنان : صلاح لبيب .



