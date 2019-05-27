ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آل الشيخ يمدد تكليف الحازمي مديراً لـ "تعليم الليث"

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:09 م
آل الشيخ يمدد تكليف الحازمي مديراً لـ تعليم الليث
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الليث.


وأعرب الحازمي عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهماته ومسؤولياته على أكمل وجه، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.


وأكد الحازمي أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية.


Advertisements
المزيد عن: وزير التعليم تعليم الليث الحازمي آل الشيخ
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
0
x
22:00
0
الاسماعيلي
انبي
0
x
22:00
0
الجونة
المقاصة
1
x
22:00
1
طلائع الجيش
الداخلية
0
x
22:00
1
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا