الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني مع تصاعد الإضرابات السياسية بالبلاد

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ارتفعت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني اليوم الاثنين، مع اتساع التوترات السياسية للبلاد، وإعلان تجمع المهنين السودانين المعارض عن الدخول في اضراب عام بالبلاد، لرفضة سياسات المجلس العسكري الأنتقالي المتعلقة بحكم البلاد.



وتراجع الجنية السوداني في السوق السوداء، بنسبة 0.22% أمام الدولار ليصل إلى 45.21 جنيه سوداني.



وحذر البنك المركزي السوداني في بيانًا له اليوم، موظفية من المشاركة في أي اضطرابات سياسية قد تؤثر على سير العمل بالبنك المركزي أو البنوك العاملة بالسودان، مطالبهم بالأنضباط والألتزام بضوابط العمل المدني.



وكان تجمع المهنين السوداني دعا الموطنين بداية من غدًا ولمدة يومين الدخول في اضراب عام عن العمل، بعد تعليق المفاوضات السياسية مع المجلس العسكري الأنتقالى؛ لرفضة تسليم السلطة لمدنين بحد وصفة.



وتشهد السوداني توترات سياسية حادة بعد الأطاحة بالرئيس عمرو البشير، أدت إلى التأثير على الأوضاع الاقتصادية للبلاد مما دفع بعض الدول العربية إلى ارسال مساعدات مالية من ضمنهم المملكة العربية السعودية التي أودعت مؤخرا وديعة بقيمة 250 مليون دولار بالبنك المركزي السوداني؛ لتخفيف الضغط على الجنيه السودانى أمام الدولار.

