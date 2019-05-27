تدريب الموظفين على "لغة الإشارة" للتعامل مع ذوي الإعاقات السمعية ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، عن تنظيم دورة تدريبية لبعض موظفى المصالح الحكومية على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقات السمعية بالمنشأت الخدمية، ضمن المبادرة التى أطلقها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تحت عنوان "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة".



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ تابع فعاليات ونتائج المرحلة الأولى من المبادرة، تفعيلًا لبرتوكول التعاون الثلاثي الموقع في هذا المجال بين "محافظة بني سويف والمجلس القومي للمرأة ومطرانية ببا" حيث تم تنظيم دورة تدريبية لبعض موظفى المصالح الحكومية على لغة الإشارة للتعامل مع الأشخاض ذوي الإعاقة.



جاء ذلك خلال إجتماعه بفريق عمل المبادرة، الذي يضم كلًا من: نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة، ونهى محمد، مدير عام التعاون الدولي بالمحافظة، وعماد فاروق، من مطرانية ببا.



وأشار البيان، إلى أن الدورة أستهدفت تدريب وتأهيل بعض العاملين بالمصالح الحكومية بمراكز "ببا، الفشن، سمسطا" على طرق التعامل بلغة الإشارة مع الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مواقف مختلفة، بما يسهل من عملية التواصل والتفاهم بالشكل المطلوب بين المتدربين ووذوي الإعاقة السمعية.



وأستعرض فريق العمل ما يتم تنفيذه بالمبادرة من خلال محاور ومراحل بعضها بالتتابع والبعض الآخر بالتوزاي، منها: إتاحة المنشآت الحكومية التي يرتادها ذوي الإعاقة بشكل متكرر وفق الكود الهندسي المصري، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين بالمصالح الحكومية على طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ركزت عليها الدورة التدريبية، هذا بجانب التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الجماهيرية لتسهيل حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على تلك الخدمات بأفضل شكل ممكن.



وذكر البيان، أن محافظة بني سويف كانت من أولى المحافظات التي انطلقت منها المبادرة، حيث تعمل المبادرة على إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية، وإتاحة دور العبادة ومجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.



وأكد محافظ بني سويف، على دعمه المتواصل لمبادرة "بني سويف صديقة للإعاقة" في كافة مراكز ومدن المحافظة، لخدمة تلك الفئة الهامة من المجتمع، وحتى تصبح بني سويف نموذجا رائدًا لكل محافظات مصر من خلال إتاحة منشأتها ومصالحها الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

