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وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:34 م
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)
من الاجتماع
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كريم شعبان
 
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عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اجتماعاً مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني.

ويأتي هذا بالتزامُن مع الفعّاليات الاحتفالية بيوم أفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية الشقيقة المعتمدة في القاهرة.


وأكدت الخارجية في بيان لها، على حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، مشيرة إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سوياً لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعاً.


وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)
وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)
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