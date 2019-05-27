الحكومة الجزائرية تعرقل استحواذ "توتال" على أصول شركة كبري

Advertisements

قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، أن بلاده ستمنع شركة توتال من الاستحواذ على أصول شركة أناداركو بتروليوم في الجزائر.



وأضاف عرقاب: "وزارتنا تواصلت مع أناداركو للحصول على توضيحات بشأن هذه المعلومات لكن لم يصلنا رد حتى الآن".وأضاف "هذا يعني أنه لا يوجد عقد بين توتال وأناداركو، ولدينا علاقات جيدة مع أناداركو وسنفعل قصارى جهدنا للحفاظ على مصالح الجزائر بما في ذلك حق الشفعة لعرقلة البيع".



يذكر أن أوكسيدنتال بتروليوم كانت وافقت على بيع أصول أناداركو في الجزائر وغانا وموزامبيق وجنوب أفريقيا إلى توتال مقابل 8.8 مليار دولار إذا نجحت الشركة النفطية في تنفيذ خطتها للاستحواذ على أناداركو، وتمثل أصول أناداركو في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد عن 25 في المئة من إنتاج البلاد من الخام الذي يقدر بنحو مليون برميل يوميا.



