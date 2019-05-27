غدًا.. الشمس تتعامد فوق الكعبة ظهرا ويختفي ظلها

تشهد منطقة مكة المكرمة، غدًا الثلاثاء، تعامد الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة خلال رفع آذان صلاة الظهر، ما يؤدي إلى اختفاء ظلها ويصبح اتجاه القبلة بنفس اتجاه الشمس .

وقال الباحث الفلكي ملهم هندي، إن ميل الشمس سيكون غدًا الثلاثاء، بـ 21.5 درجة، ليكون الموعد الأول لتعامدها على الكعبة خلال العام الجاري، حيث تتعامد فوقها تمامًا لحظة رفع أذان الظهر على مكة المكرمة الساعة 12:18 بتوقيت المملكة، ويختفي لحظتها ظلال الكعبة تمامًا، ويحصل الأمر ذاته للمباني في مكة المكرمة .

وأوضح هندي أن هناك قاعدة فلكية أساسية مفادها عند تساوي ميل جرم سماوي مع خط عرض مكان ما، يتعامد هذا الجرم فوق الموقع أثناء عبوره دائرة الزوال لهذا المكان، مشيرًا إلى أنه بتطبيق هذه القاعدة على الشمس، يتبين أن ميلها يتغير خلال العام بين 23.5 درجة شمالًا و -23.5 درجة جنوبًا خلال رحلة الشمس الصيفية والشتوية، لذا فأي مدينة يكون خط عرضها بين القيمتين "±23.5" تتعامد الشمس عليها مرتين كل عام، حين يتوافق ميل الشمس مع خط عرض تلك المدينة ويمكن تحديد اتجاهها .