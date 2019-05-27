بـ"طعنة في الصدر" خال ينهي حياة ابن شقيقته بالوراق في نهار رمضان





وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بدأت النيابة العامة بشمال الحيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "محمد" في العشرينات، على أيدي خاله، بمنطقة الوراق.وألقت مباحث الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل ابن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة.وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما.