الأردن تسعي لمبادلة الوديعة السعودية والإماراتية بقرض ميسر بقيمة 666 مليون دولار
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:17 م
وكالات
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قالت مصادر حكومية إن الحكومة، وفي إطار إدارة الدين العام، ستجري مفاوضات مع دولتين عربيتين لتحويل ودائع لها لدى البنك المركزي الأردني، إلى قروض ميسرة للحكومة الأردنية.
وذكرت المصادر للوكالة الأردنية الرسمية "بتراء" أن وديعتين بقيمة 666 مليون دولار، مناصفة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإدارة الدين العام الخارجي، بسداد ديون مرتفعة بأخرى تكلفتها متدنية.
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