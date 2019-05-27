أسطورة تشيلسي لـ"الفجر": إقالة ساري؟ لا نفكر في الأمر.. ما يشغلنا هو التتويج باليوروباليج

أكد جيانفرانكو زولا المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أنه البلوز جاهز لحصد لقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

ويلتقي أرسنال أمام نظيره تشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال زولا أسطورة تشيلسي الإنجليزي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" : "حتما ستكون مواجهتنا أمام أرسنال صعبة للغاية لكننا سنفعل ما بوسعنا للتتويج بالمسابقة الأوروبية".

وعن الأنباء التي تتحدث عن رحيل المدرب الإيطالي للبلوز ماوريسيو ساري بعد مباراة أرسنال، قال: " لا نفكر في الأمر كل ما نود أن نقوم به هو وضع الخطة المناسبة من أجل تحقيق اللقب".

وتابع: "نحاول أن نضع بصمتنا على مستوى الفريق وطريقة اللعب الأمور لا تبدو جيدة في بعض الأحيان لكن في النهاية علينا أن نكون أكثر حسما".