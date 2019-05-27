ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
استهل المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مسيرته في بطولة رولان جاروس، اليوم الإثنين، باكتساح البولندي هوبرت هوركاش في الدور الأول 3-0.
لم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة في حسم الأمور لصالحه
(6-4 و6-2 و6-2)، خلال أقل من ساعة ونصف.
وسيلتقي دويكوفيتش في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونين،
الذي أطاح بالإسباني بيدرو مارتينيز (6-1 و6-0 و7-6(7-4)، خلال ساعتين و5 دقائق.
Advertisements
المزيد عن: رياضة رولان جاروس ديوكوفيتش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة