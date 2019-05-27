ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس

استهل المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مسيرته في بطولة رولان جاروس، اليوم الإثنين، باكتساح البولندي هوبرت هوركاش في الدور الأول 3-0.

لم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة في حسم الأمور لصالحه (6-4 و6-2 و6-2)، خلال أقل من ساعة ونصف.

وسيلتقي دويكوفيتش في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونين، الذي أطاح بالإسباني بيدرو مارتينيز (6-1 و6-0 و7-6(7-4)، خلال ساعتين و5 دقائق.