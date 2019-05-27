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ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 م
ديوكوفيتش يقسو على البولندي هوركاش في بطولة رولان جاروس
ديوكوفيتش
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وكالات
 
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استهل المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مسيرته في بطولة رولان جاروس، اليوم الإثنين، باكتساح البولندي هوبرت هوركاش في الدور الأول 3-0.

 

لم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة في حسم الأمور لصالحه (6-4 و6-2 و6-2)، خلال أقل من ساعة ونصف.

 

وسيلتقي دويكوفيتش في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونين، الذي أطاح بالإسباني بيدرو مارتينيز (6-1 و6-0 و7-6(7-4)، خلال ساعتين و5 دقائق.

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