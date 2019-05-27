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إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة ببني مزار بالمنيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:41 م
إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة ببني مزار بالمنيا
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أحمد الخميسى
 
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أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا حالتي تعد علي أرض أملاك دولة بحرم طريق البويطي علي مساحة 130 متر مربع، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، ورصد أي مخالفات في المهد، وإعادة الانضباط وردع المخالفين، على مستوى مراكز المحافظة.

أوضح إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها فى المهد ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر قامت وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية بأعمال نظافة وتمهيد شارع الشوانى بالمدينة، وذلك بوضع طبقة من الطفلة لعلاج الحفر والمطبات.
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