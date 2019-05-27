محافظ الإسكندرية: نهدف أن نعيد المحافظة لتكون رمزًا للثقافة وعاصمة للفنون (صور)

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اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، بالدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لمناقشة كيفية إعادة الإسكندرية لتكون رمزا للثقافة وعاصمة للفنون ولدراسة تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بمستوى العروض الفنية المقدمة والتي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالذوق العام.



وخلال الإجتماع أكد المحافظ دعمه الكامل للارتقاء بمستوى العروض الفنية المقدمة لجمهور الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية إقامة عروض فنية تليق بمكانة الإسكندرية الثقافة والحضارية وخاصة خلال موسم الصيف ودورة كأس الأمم الأفريقية، مطالبًا رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بأعداد خطة كاملة للعروض التي يمكن تقديمها وكيفية الترويج لها الإعلان عنها بشكل جاذب ولائق، كما لفت المحافظ إلى ضرورة الإهتمام بمهرجان الإسكندرية السينمائي وإخراجه بشكل يليق بمكانة الإسكندرية.