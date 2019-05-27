من هي الضحية الـ 22 لـ "رامز في الشلال"؟

يستضيف برنامج "رامز في الشلال" في حلقة اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 الناقد السينمائي طارق الشناوي.





وتعتبر الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضيف رامز اليوم أو ضحية رامز اليوم في برنامج المقالب والذي تذاع الحلقة 22 منه على شاشة قناة "MBC مصر" وقت الإفطار.





واستطاع رامز جلال هذا العام الإيقاع بالعديد من المشاهير في فخ مقلب البرنامج ظهر منهم حتى الآن الراقصة فيفي عبده، ولاعب الأهلي صالح جمعة، ولاعب الزمالك فرجاني ساسي، وشيرين رضا، والمطرب وائل جسار وغيرهم.





وتعتمد فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام على اشراك الضيف في برنامج مسابقات وهمي أو عمل إعلان لمنتج غير حقيقي في دولة إندونيسيا.