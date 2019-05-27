صقر يتفقد أعمال تمهيد طريق السويس الأدبية وطرق حى فيصل (صور)

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تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الاثنين، أعمال تمهيد جانبي طريق السويس الادبية واعمال دهان البلدورات والنظافة العامة وفرع التراكمات بحي عتاقة، مكلفا وليد شوقي رئيس حي عتاقة بالتنبيه علي اصحاب مصانع الثلج والمخازن الموجودة بالطريق القيام باعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم.



وأكد المحافظ علي محمد فتحي مدير فريق الطوارئ باستكمال اعمال رفع التراكمات من منطقة الكبانون وطريق الادبية.



وتفقد اعمال تمهيد ورصف طريق منطقة السحاب بحي فيصل، واعطي مهلة شهرا لمديرعام الطرق المهندس وجدي السيد للانتهاء من أعمال الرصف وتجميل الشارع لخدمة منطقة السحاب عدة مناطق بمدينة الصباح وحي فيصل، وأكد المحافظ علي رئيس حي فيصل المهندسة فاتن ابراهيم عبد العظيم التنسيق مع شرطة المرافق لرفع وازالة الاشغالات المنتشرة بين عمارات المنطقة.