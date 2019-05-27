ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صقر يتفقد أعمال تمهيد طريق السويس الأدبية وطرق حى فيصل (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:21 م
صقر يتفقد أعمال تمهيد طريق السويس الأدبية وطرق حى فيصل (صور)
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الاثنين، أعمال تمهيد جانبي طريق السويس الادبية واعمال دهان البلدورات والنظافة العامة وفرع التراكمات بحي عتاقة، مكلفا وليد شوقي رئيس حي عتاقة بالتنبيه علي اصحاب مصانع الثلج والمخازن الموجودة بالطريق القيام باعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم.

وأكد المحافظ علي محمد فتحي مدير فريق الطوارئ باستكمال اعمال رفع التراكمات من منطقة الكبانون وطريق الادبية.

وتفقد اعمال تمهيد ورصف طريق منطقة السحاب بحي فيصل، واعطي مهلة شهرا لمديرعام الطرق المهندس وجدي السيد للانتهاء من أعمال الرصف وتجميل الشارع لخدمة منطقة السحاب عدة مناطق بمدينة الصباح وحي فيصل، وأكد المحافظ علي رئيس حي فيصل المهندسة فاتن ابراهيم عبد العظيم التنسيق مع شرطة المرافق لرفع وازالة الاشغالات المنتشرة بين عمارات المنطقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا