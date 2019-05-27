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أمانة الشرقية تضع الخطة الأمنية لبدء صيانة طريق الأمير نايف

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:16 م
أمانة الشرقية تضع الخطة الأمنية لبدء صيانة طريق الأمير نايف
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الفجر السعودي
 
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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، وضع الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها أعمال صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف الحيوي بالدمام، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ونسقت الأمانة مع الجهات ذات الصلة؛ لإجراء مسح ميداني شامل للطريق، إلى جانب التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية؛ لوضع الخطة المشتركة لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لأعمال الصيانة.

وسيبدأ العمل في صيانة و تأهيل الطريق، عبر عدة مراحل تشمل الأولى إغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود، وتتضمن المرحلة الثانية: إغلاق الطريق ما بين تقاطع الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، وتتضمن المرحلة الثالثة: إغلاق الطريق ما بين تقاطع الملك خالد إلى تقاطع الملك فهد.

كما تشمل أعمال الصيانة، طبقة الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطى؛ حيث يعتبر طريق الأمير نايف من الطرق الرابطة، التي تشكل أولوية لدى وكالة التعمير والمشاريع.


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