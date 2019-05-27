ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء خط صرف صحي بطول ٩٠٠ متر (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:18 م
محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء خط صرف صحي بطول ٩٠٠ متر (صور)
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
في إطار متابعة الخدمات والمرافق التي تقدم للمواطنين علي مستوي الاحياء قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية لاعمال انشاء خط صرف صحي بطول 900 متر يخدم منطقة شارع المدينة الرياضية والفرز والمحروسة بحي السويس وصولا لمحطة الصرف الرئيسية بمنطقة زرب.

رافق المحافظ في جولته كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.
Advertisements
المزيد عن: مصر محافظ السويس اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا