محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء خط صرف صحي بطول ٩٠٠ متر (صور)

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في إطار متابعة الخدمات والمرافق التي تقدم للمواطنين علي مستوي الاحياء قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية لاعمال انشاء خط صرف صحي بطول 900 متر يخدم منطقة شارع المدينة الرياضية والفرز والمحروسة بحي السويس وصولا لمحطة الصرف الرئيسية بمنطقة زرب.



رافق المحافظ في جولته كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.