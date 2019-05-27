سعر كحك العيد 2019 والبسكويت والبيتي فور بتحديث مستمر

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ارتفعت أسعار الكحك بالعام الحالي بالمقارنة بأسعار العام الماضي بشكل ملحوظا، وقد أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء وأيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك 2019، حيث يهتم الكثير من الشعب المصري معرفة أسعار كحك العيد.



ونستعرض لكم أسعار الكحك والبسكويت والملبن والبتيفور بجميع محلات مصر بتحديث مستمر.





سعر كيلو الكحك السادة 110 جنيه مصري.

سعر كيلو الكحك الملبن 115 جنيه مصري.

سعر كيلو الكحك عين الجمل وصل إلى 160 جنيه مصري.

سعر كيلو البسكويت السادة 95 جنيه مصري.

سعر كيلو البيتى فور فأنه يتراوح سعره ما بين 120 إلى 150 جنيه مصري.

سعر بيتى فور بالمكسرات بلغ نحو 150 جنيه مصري.

سعر كيلو المنين عجوة بلغ نحو 75 جنيه مصري.



الأسعار بحلواني بسكو مصر

سعر كيلو كحك سادة 95 جنيه.

سعر كيلو كحك بالتمر 100 جنيه.

سعر كيلو كحك عجمية 100 جنيه.

سعر كيلو كحك ملبن 100 جنيه.

سعر كيلو كحك عين جمل 145 جنيه.

سعر كيلو بيتي فور سادة 100 جنيه

سعر كيلو بيتي فور فارماسيل مشكل 110 جنيه.

سعر كيلو بيتي فور مشكل 220 جنيه.

سعر الغريبة وزن 750 جرام 210 جنيه.

سعر كيلو بسكويت العيد بطعم البرتقال 85 جنيه.

سعر كيلو بسكويت العيد 85 جنيه.

سعر علبة مشكل 2 كيلو 225 جنيها.

