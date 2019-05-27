أسعار الكحك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك في "بسكو مصر"
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:34 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض أسعار الكحك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كخدمة لقراء بوابة "الفجر"، ونوضح فيما يلي قائمة الأسعار في محلات بسكو مصر:
علبة كعك سادة 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 95 جنيه .
علبة كعك بالعجمية 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنيه .
علبة كعك بالملبن 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنيه .
علبة كعك بالتمر 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنيه .
علبة كعك بعين الجمل 1 كيلو جرام غني بالسمن البلدي بسعر 100 جنيه .
غريبة سادة 100 % بالسمن البلدي 1 كيلو جرام بسعر 120 جنيه .
بسكويت العيد بطعم البرتقال 1 كيلو جرام بسعر 85 جنيه .
بسكويت العيد 1 كيلو جرام بسعر 85 جنيه .
بيتي فور سادة 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه .
بيتي فور فارمسيل مشكل 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه .
تشكيلة العيد المميزة غنى بالسمن البلددي 2 كيلو جرام بسعر 225 جنيه .
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