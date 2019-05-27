برنامج "عيش الحرم" يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة في الحرمين

انتهت "اقرأ" الإعلامية من إنتاج حلقات برنامج "عيش الحرم" الذي تم انتاجه لصالح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويبث على قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة السادسة مساءً كما يبث على عدة قنوات عربية.





فكرة البرنامج الذي يقدمه عبد العزيز الزهراني، تدور حول كواليس العمل والخدمات المقدمة في المسجد الحرام في مكة الكرمة والمسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة، ويتم ذلك بتعريف الزوار الذين قدموا من جميع أنحاء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بطريقة مختلفة تظهر خفايا وأسرار تظهر للمرة الأولى عن الحرمين الشريفين وذلك بمشاركة الزوار والعمار من مختلف الجنسيات حول العالم.



