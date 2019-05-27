ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برنامج "عيش الحرم" يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة في الحرمين

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:36 م
برنامج عيش الحرم يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة في الحرمين
عيش الحرم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
انتهت "اقرأ" الإعلامية من إنتاج حلقات برنامج "عيش الحرم" الذي تم انتاجه لصالح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويبث على قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة السادسة مساءً كما يبث على عدة قنوات عربية.

فكرة البرنامج الذي يقدمه عبد العزيز الزهراني، تدور حول كواليس العمل والخدمات المقدمة في المسجد الحرام في مكة الكرمة والمسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة، ويتم ذلك بتعريف الزوار الذين قدموا من جميع أنحاء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بطريقة مختلفة تظهر خفايا وأسرار تظهر للمرة الأولى عن الحرمين الشريفين وذلك بمشاركة الزوار والعمار من مختلف الجنسيات حول العالم.

Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان العمار الاي أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
0
x
16:00
1
أستون فيلا