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إمارة الرياض: تعيين الأبناء مكان الآباء لا يشمل رؤساء المراكز

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:22 م
إمارة الرياض: تعيين الأبناء مكان الآباء لا يشمل رؤساء المراكز
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الفجر السعودي
 
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أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم يخضع لشروط معينة ولا يشمل كافة الوظائف.

وصرح بن بادي عبر حساب إمارة منطقة الرياض الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، بأنه بالنسبة لما أشير إليه وما لوحظ من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين أبناء مكان آباء عند التقاعد أو عند تنازل الأب للابن عن الوظيفة، فإن التعميم الصادر بهذا الشأن يقصد جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز.

وكان وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، قد وجه في الـ23 من مايو الجاري محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة الرياض، بعدم الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده سواء بتقاعده أو تنازله له.

وأكد التعميم على توجيه أمير الرياض، بأن هذه الوظائف ليست بالتوارث، وإنما هي متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر وبما يخدم العمل وفقًا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية لإنفاذ التوجيه الكريم.

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