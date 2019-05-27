تغير في سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:18 م
الفجر الاقتصادي
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تراجع سعر الريال السعودى خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، لتصبح أسعار صرف الريال السعودي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.47 جنيها للشراء
4.50 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.47 جنيها للشراء
4.51 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.47 جنيها للشراء
4.51 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.45 جنيها للشراء
4.5 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.47 جنيها للشراء
4.5 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.46 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.41 جنيهًا للشراء
4.54 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.47 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.45 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.46 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.45 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.45 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.47 جنيها للشراء
4.50 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.47 جنيها للشراء
4.51 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.47 جنيها للشراء
4.51 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.45 جنيها للشراء
4.5 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.47 جنيها للشراء
4.5 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.46 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.41 جنيهًا للشراء
4.54 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.47 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.45 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.46 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.45 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.45 جنيهًا للشراء
4.5 جنيهًا للبيع
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