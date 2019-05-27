حقائق مثيرة حول الكوبرا والقطط.. تعرف عليها
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:14 م
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- البعض يعتقد أن الكوبرا تعشق الموسيقى وترقص على ألحانها، ولكن العلماء لا يؤمنون بذلك؛ لأن الثعابين صماء لا تسمع. والكوبرا لا ترقص على نغمات الموسيقى، ولكنها تتنبه فجأة لحركات الناي؛ خوفًا من أن ينقض عليها ليقتلها، فتتأهب وتتابع حركاته بحذر شديد!
- القطة ترتبط بالمكان أكثر من ارتباطها بالأشخاص؛ فلو كانت هناك قطة تعيش في شقة، ثم جاء ساكن جديد، فإنها قد تستمر في الحياة معه دون مشاكل!
- لسان القطة هو علاجها الطبي الدائم، لأنه مليء بغدد تفرز سائلاً مطهرًا وتعمد القطط إلى لحس جروحها عدة مرات حتى تشفى!
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