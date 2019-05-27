ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقائق مثيرة حول الكوبرا والقطط.. تعرف عليها

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:14 م
حقائق مثيرة حول الكوبرا والقطط.. تعرف عليها
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
- البعض يعتقد أن الكوبرا تعشق الموسيقى وترقص على ألحانها، ولكن العلماء لا يؤمنون بذلك؛ لأن الثعابين صماء لا تسمع. والكوبرا لا ترقص على نغمات الموسيقى، ولكنها تتنبه فجأة لحركات الناي؛ خوفًا من أن ينقض عليها ليقتلها، فتتأهب وتتابع حركاته بحذر شديد!

- القطة ترتبط بالمكان أكثر من ارتباطها بالأشخاص؛ فلو كانت هناك قطة تعيش في شقة، ثم جاء ساكن جديد، فإنها قد تستمر في الحياة معه دون مشاكل! 

- لسان القطة هو علاجها الطبي الدائم، لأنه مليء بغدد تفرز سائلاً مطهرًا وتعمد القطط إلى لحس جروحها عدة مرات حتى تشفى!
Advertisements
المزيد عن: هل تعلم منوعات حقائق مثيرة الكوبرا القطط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
0
x
16:00
1
أستون فيلا