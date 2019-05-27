حقائق مثيرة حول الكوبرا والقطط.. تعرف عليها

- البعض يعتقد أن الكوبرا تعشق الموسيقى وترقص على ألحانها، ولكن العلماء لا يؤمنون بذلك؛ لأن الثعابين صماء لا تسمع. والكوبرا لا ترقص على نغمات الموسيقى، ولكنها تتنبه فجأة لحركات الناي؛ خوفًا من أن ينقض عليها ليقتلها، فتتأهب وتتابع حركاته بحذر شديد!





- القطة ترتبط بالمكان أكثر من ارتباطها بالأشخاص؛ فلو كانت هناك قطة تعيش في شقة، ثم جاء ساكن جديد، فإنها قد تستمر في الحياة معه دون مشاكل!



