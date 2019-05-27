حبس تاجر سيارات 4 أيام لطعنه عامل بسكين للخلاف على ركن سيارة بشبرا

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أمر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة،حبس تاجر سيارات 4ايام علي ذمه التحقيقات، لقيامه بطعن عامل بسكين للخلاف علي ركن سيارة.



كان قد تلقي العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبر الخيمة، اخطارا من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو"شريف. ا . م " 35 سنة،عامل ومقيم المنشيه الجديده دائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر،وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.



جرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، حدوث مشاده كلامية بين المصاب والمدعو" محمد.ج .م " 34سنة، تاجر سيارات ومقيم ذات العنوان،بسبب الخلاف على أولوية ركن سيارة أحد أقارب المصاب أمام منزل المتهم حال زيارته له لتناول وجبة الإفطار بمنزله،تطورت لمشاجره قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي المصاب بسلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابته وفر هاربًا.





تمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث القسم،من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعه،وأتهم أهلية المصاب بإحداث تلفيات بالسياره خاصته



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10758 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م.





