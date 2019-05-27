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تجديد حبس 5 شباب في واقعة "التصفير من المنازل" لمدة 15 يوما

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:13 م
تجديد حبس 5 شباب في واقعة التصفير من المنازل لمدة 15 يوما
صورة أرشيفية
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طارق حافظ
 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس 5 شباب مقبوض عليهم قي وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين، "أحمد محيى، وخالد محمود، وخالد بسيوني، ومهاب الإبراشي، وجمال عبد الفتاح".

واتهمتهم النيابة في القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018، أنهم إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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