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خطة تكافؤ الفرص.. تأجيل الأهلي وتأخير الإسماعيلي والزمالك لما بعد أمم إفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:15 م
خطة تكافؤ الفرص.. تأجيل الأهلي وتأخير الإسماعيلي والزمالك لما بعد أمم إفريقيا
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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لجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة إلى الخطة البديلة للهروب من أزمة مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة في الدوري المصري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة على اللقب.

 

مؤجلات الزمالك

 

وينوي مجلس الجبلاية إقامة 3 مباريات للزمالك قبل بطولة أمم إفريقيا هي الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة على أن يؤجل له مباراتي الإسماعيلي والأهلي لما بعد كأس أمم إفريقيا 2019 أي أنه في الحل النهائي تم ترحيل مباراة من مباريات الزمالك لما قبل كأس الأمم فيلعب 3 قبلها بدلًا من مباراتين فقط.

 

مؤجلات الأهلي

 

واستقر مجلس الجبلاية على تأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا ليصبح الحل النهائي تبقي مباراتين للقلعة الحمراء بعد أمم إفريقيا 2019 وهو نفس عدد القلعة البيضاء.

 

 

 

 

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