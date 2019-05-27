قطاع "البنوك التجارية "يصعد ببورصة البحرين 0.18% بختام التعاملات
الإثنين 27/مايو/2019 - 02:08 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحا 2.53 نقطة ليصل إلى مستوى 1412.85 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 531 ألف سهم، بقيمة قدرها 123 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.38% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.03% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.27%.
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