قرقاش في حضرة محمد بن سلمان: شدّني فكره.. عقلية الممكن تشع في حديثه

أثنى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ على الإيجابية والطموح والاطلاع والفكر المنظم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن عقلية الممكن تشع من حديثه، ونغبط المملكة على مستقبلها المشرق معه.





وقال قرقاش؛ في تغريدة بحسابه على "تويتر"، اليوم: "تشرّفت مجدّداً بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان، ضمن وفد سمو الشيخ حمدان بن محمد، في زيارته للسعودية الشقيقة، وشدّني الحوار والإيجابية والطموح، فكر الأمير المنظم وإطلاعه الجامع وعقلية الممكن تشع في حديثه".





وأضاف، "نغبط السعودية على رؤية الإقدام والتفاؤل والمستقبل المشرق".





وأمس، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.





في بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.