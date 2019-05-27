ميدو: استبعاد عبد الله جمعة "كارثة" فنية لمنتخب مصر

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي عدم تواجد عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في قائمة منتخب مصر يعد قرارَا فنيًا كارثيا خاصة وأنه يعد أفضل ظهير أيسر في مصر منذ اعتزال سيد معوض.





وغرد ميدو عبر حصابه بموقع التواصل "تويتر": "عبد الله جمعة أفضل مدافع أيسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض!! عدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي".





وأضاف ميدو "لا أحب أبدا التعليق على اختيارات المدرب خاصة قبل البطولة ولكن آسف وأتمنى أن يكون عدم اختياره له جاء لأسباب أخرى عير فنية لأنها لو كانت فنية فهذا معناه أننا في مشكلة كبيرة جدا".