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عاجل.. قائمة المغرب في أمم إفريقيا.. العدل لـ"حمد الله" وضم بوطيب في غياب أزارو

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:49 م
عاجل.. قائمة المغرب في أمم إفريقيا.. العدل لـحمد الله وضم بوطيب في غياب أزارو
منتخب المغرب
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة أسود الأطلس التي تستعد للدخول في معسكر مغلق يوم ٢ يونيو المقبل استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.


وشهدت القائمة تواجد خالد بوطيب مهاجم الزمالك وعودة عبد الرازق حمد الله هداف الدوري السعودي الذي لم يضمه رينارد منذ فترة في غياب وليد أزارو مهاجم الأهلي


قائمة المغرب في أمم إفريقيا 2019


1- منير الكجوي محمدي | مالقا الإسباني


2- ياسين بونو | جيرونا الإسباني


3- أحمد رضى التكناوتي | الوداد الرياضي


4- عبد العال المحمدي | نهضة بركان


5- مروان دا كوستا | الاتحاد جدة السعودي


6- رومان غانم سايس | وولفرهامبثون الإنجليزي


7- يونس عبد الحميد | استاد ريمس الفرنسي


8- المهدي بنعطية | الدحيل القطري


9- أشرف حكيمي | بوروسيا دورتموند الألماني


10- كريم الأحمدي | الاتحاد جدة السعودي


11- يوسف آيت بناصر | سانت إتيان الفرنسي


12- المهدي بوربعية | ساسوولو الإيطالي


13- مبارك بوصوفة | الشباب السعودي


14- يونس بلهندة | غلطة سراي التركي


15- فيصل فجر | كون الفرنسي


16- نور الدين أمرابط | النصر السعودي


17- حكيم زياش | أياكس أمستردام الهولندي


18- نصير مزراوي | أياكس أمستردام الهولندي


19- يوسف النصيري | ليجانيس الإسباني


20- سفيان بوفال | سيلتا فيجو الإسباني


21- نبيل درار | فنربخشة التركي


22- عبد الرزاق حمد الله | النصر السعودي


23- خالد بوطيب | الزمالك المصري


24- عبد الكريم باعدي | حسنية أكادير


25- أمين حاريت | شالكة الألماني


26- أسامة إدريسي | أزيد ألكمار الهولندي


27- أيوب الكعبي | هيبيي فورتشن تشاينا الصيني


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