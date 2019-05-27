اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:53 م
وكالات
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لقي نور محمد عرب مستشار رئيس وزراء أفغانستان
مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.
ونقلت قناة "اريانا" التلفزيونية
المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار
عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.
ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم
تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان بما فيها "طالبان" مسؤوليتها
عن الحادث.
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