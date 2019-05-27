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باريس سان جيرمان يطيح بـ 6 لاعبين

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:37 ص
باريس سان جيرمان يطيح بـ 6 لاعبين
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حددت تقارير صحفية فرنسية، قائمة الراحلين عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، إن انترو هنريك، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يعمل على رحيل 6 لاعبين من صفوف الفريق الباريسي في الصيف المقبل وهم جوليان داركسلر ولايفين كوروزو وتوماس مونييه وإيريك ماكسيم موتينج وكريستون نكونكو وستانلي نسوكي.

يرتبط توماس مونييه بالرحيل عن باريس سان جيرمان نحو مانشستر يونايتد بينما أرسنال يهتم بضم جوليان دراكسلر وكريستوفر نكونكو في الفترة المقبلة.
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