ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير السياحة: لم يشارك أي إسرائيلي في مأدبة الإفطار في الغريبة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:36 ص
وزير السياحة: لم يشارك أي إسرائيلي في مأدبة الإفطار في الغريبة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
نفى وزير السياحة روني طرابلسي في تصريح لمراسل موزاييك  في جربة  صحة ما صرح به أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بخصوص دخول حخامات يهود إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية لزيارة معبد الغريبة في جربة.
وأوضح الطرابلسي أن الحاخامات المشار إليهم في تصريح المغزاوي هم كبيرو الأحبار في كل من فرنسا لندن و جنيف، مشددا على أنه لا وجود لأي إسرائيلي في هذه المأدبة التي ضمت أكثر من 300 شخص.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري