وزير السياحة: لم يشارك أي إسرائيلي في مأدبة الإفطار في الغريبة
الإثنين 27/مايو/2019 - 11:36 ص
محمد وليد الجموسي
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نفى وزير السياحة روني طرابلسي في تصريح لمراسل موزاييك في جربة صحة ما صرح به أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بخصوص دخول حخامات يهود إلى تونس بجوازات سفر إسرائيلية لزيارة معبد الغريبة في جربة.
وأوضح الطرابلسي أن الحاخامات المشار إليهم في تصريح المغزاوي هم كبيرو الأحبار في كل من فرنسا لندن و جنيف، مشددا على أنه لا وجود لأي إسرائيلي في هذه المأدبة التي ضمت أكثر من 300 شخص.
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