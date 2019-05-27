ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النجم الساحلي يعزز صفوفه بالمهاجم الايفواري سليمان كوليبالي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:18 ص
النجم الساحلي يعزز صفوفه بالمهاجم الايفواري سليمان كوليبالي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعاقده مع المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي (24 سنة) لمدة اربعة مواسم.
وسبق لهذا المهاجم الايفواري ان خاض العديد من التجارب الاحترافية في ايطاليا وانقلترا وسكتلندا كما انه لعب في صفوف الاهلي المصري سنة 2017.
وكان كوليبالي تالق بالخصوص في كاس العالم لاقل من 17 سنة التي اقيمت سنة 2011 بالمكسيك بحصوله على جائزة افضل هداف برصيد 9 اهداف.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري