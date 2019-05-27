ممثلون ومخرجون تونسيون يهاجمون مسلسل “مشاعر”

يلقى مسلسل “مشاعر” الذي يبثّ على قنوات قرطاج + والحوار التونسي والنهار الجزائرية والوسط الليبية نجاحا كبيرا في الشارع المغاربي نظرا لقيمة العمل والصورة الرائعة الذي يقدّمها المسلسل الذي يخرجه التركي محمد جوك.

وأكد لسعد خذر مدير قناة قرطاج + التلفزية ومنتج مسلسل “مشاعر” أن هذا العمل الدرامي يندرج في إطار استراتيجية القناة الهادفة إلى الرقي بمستوى الدراما التونسية وجعلها قادرة على المنافسة على المستويين المغاربي والعربي.

وأوضح خذر أن المسلسل يجري في الوقت الحالي دبلجة المسلسل إلى اللهجة الشامية لتسهيل عملية تسويقه عربيا.

وبيّن خذر أن مسلسل “مشاعر” هو مشروع درامي ضخم يضم 100 حلقة سيتم عرض 20 حلقة منها في الموسم الحالي وسيتم عرض بقيتها ضمن أجزاء أخرى سيتم تصويرها وبثها في الفترة القادمة مضيفا أنه سيتم الشروع في تصوير الجزء الثاني من المسلسل مباشرة بعد عيد الفطر على أن يتم بثه انطلاقا من شهر أكتوبر القادم.

ورغم هذا النجاح الباهر، فإنّ العمل يلقى انتقادات لاذعة من عديد المخرجين والفنانين في تونس حيث قالت الممثلة جميلة الشيحي إنّ العمل لم يعجبها منتقدة التعويل على مخرج تركي.

ووصفت الممثلة جميلة الشيحي صورة تونس خلال مسلسل “مشاعر” أنها بعيدة جدا عن الواقع.

و قالت الشيحي في تصريح لراديو “ماد” “تونس في مسلسل مشاعر نظيفة كيما أيامات القمة العربية الى نشوفها مزيانة و نظيفة كان في المناسبات”.

من جانبه، انتقد المخرج التونسي الشابّ عبد الحميد بوشناق مخرج مسلسل “نوبة” طريقة إخراج مسلسل مشاعر مؤكّدا أنّ لو كان منتج العمل لما عوّل على مخرج تركي.

نجيب بالقاضي المخرج والممثل التونسي أكّد أنه شاهد أقل من حلقة ولم يعجبه العمل موضّحا أنّه مسلسل تركي وليس تونسي.

من جانبه، انتقد المخرج السينمائي إبراهيم اللطيف مسلسل مشاعر قائلا: “المسلسل ليس فيه أي مشاعر”.

وفي المقابل، دافع الممثل أحمد الاندلسي احد أبطال المسلسل عن العمل الدرامي مؤكّدا أن أهل القطاع في تونس هاجموا المسلسل لأنّ مخرجه تركي وليس لأنّ العمل غير جيّد.

وأضاف الأندلسي أن المسلسل يعتبر ثورة في تاريخ الدراما التونسية. (منقول)