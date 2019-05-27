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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 27-5-2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:14 ص
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 27-5-2019
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ستقرت أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراوح سعر الدواجن البيضاء ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو بـ32 و33 جنيها، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح ما بين 3.50 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر 26 و27 جنيها، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 21 و22 جنيها.

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