ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات والمؤشر الرئيسي يصل مستوى 14 ألف نقطة
الإثنين 27/مايو/2019 - 11:11 ص
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى تراجع بنسبة 0.01%.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 14027 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2109 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17470 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة.
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