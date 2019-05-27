ظريف يصف زيارته إلى بغداد بـ "البناءة والموضوعية"

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد ولقاءاته بالسياسيين العراقيين بانها "بناءة".

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "في العراق… حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد".

ووصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، السبت الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وأكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، أمس الأحد، أنه بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عدة قضايا مشتركة بين البلدين.

وأضاف الحكيم في مؤتمر صحفي عقده أمس، مع نظيره الإيراني: "بحثنا مع الجانب الإيراني القضايا الثنائية المشتركة، وما تم التعاقد عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لطهران، وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد". وفقا لـ "السومرية نيوز".