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بيان بدرجات الحرارة.. مفاجأة في طقس الثلاثاء 23 رمضان

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:01 ص
بيان بدرجات الحرارة.. مفاجأة في طقس الثلاثاء 23 رمضان
أرشيفية
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تشهد البلاد، غدًا الثلاثاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

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