"السياحة العالمية" والأمم المتحدة: مصر الأولي في تقديم ختم المساواة

أعلنت منظمة السياحة العالمية وصحيفة الأمم المتحدة، أن مصر الأولي في تقديم ختم المساواة في قطاع السياحة.





وكانت وزارة السياحة أعلنت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة، وذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.





يذكر أن مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة وتمكين المرأة والتحول الرقمي".



