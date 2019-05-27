ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران.
وأكد ترامب، خلال
مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "نحن لا نسعى لتغيير
النظام في إيران"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
كما ذكر أن "إيران تنسحب الآن من عدة
مناطق بسبب العقوبات عليها"، مشيرا إلى أن ما تفعله إيران هي أنها وراء كل العمليات
الإرهابية في سوريا واليمن ومناطق عدة.
وتابع "الاتفاق السابق يسمح لإيران
بامتلاك سلاح نووي خلال فترة قصيرة"، لافتا إلى أنه على إيران أن تتوقف عن السعي
لامتلاك سلاح نووي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة،
ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية
على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية
إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت،
في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية
للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو،
تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر
وباب المندب، حسب "رويترز".
وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه
برد مؤلم يبعث على الندم.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران
والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.
- ترامب: لا نستبعد مواجهة عسكرية مع إيران
- سيناريو ردع إيران ووكلائها يكتمل في المنطقة
- الرئيس الإيراني يخرج عن صمته تزامنا مع تحذيرات من حرب مع أمريكا
- رسالة تهديد من وزير الدفاع الإيراني إلى أمريكا وإسرائيل
- ترامب يبلغ وزير دفاعه بعدم رغبته خوض حرب مع إيران
- الحرس الثوري الإيراني: واشنطن غير قادرة على تحمل حرب جديدة
- إجرء إيراني مفاجئ ينقذ المنطقة من الحرب
- دبلوماسي إيراني سابق: طهران تتجه لبيع الأعضاء لمواجهة تردي الاقتصاد
- هجوم "غير مسبوق" من خامنئي ضد روحاني وظريف
- إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران