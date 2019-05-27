صحف اليوم تبرز توجيهات السيسي ولقاء رئيس الأركان بقادة قوات الدفاع الجوى

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات التى تشغل الرأي العام، على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث إصلاحات شاملة بقطاع الأعمال ونقل التجربة المصرية فى الصحة للأفارقة.





وأبرزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، وتصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، التى أكد خلالها أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون فى القطاع الصحى مع القارة الأفريقية.





ووجه الرئيس فى هذا الصدد بتكثيف الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، فى إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية فى مجال الصحة، وذلك للمساهمة فى الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية فى أفريقيا، على نحو يساعد فى تحقيق معدلات التنمية المستديمة المنشودة بالقارة.





كما أبرزت الصحف أن ذلك يأتى فى إطار تطورات تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس "سي"، حيث استعرضت وزيرة الصحة نتائج الزيارات التنسيقية التى تمت مؤخراً فى هذا الصدد لكلٍ من السودان وتشاد والصومال وأثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى التنويه إلى الزيارات المقررة فى ذات الإطار إلى كلٍ من أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك لتقييم الوضع وتحديد احتياجات تلك الدول فى هذا المجال سواء من ناحية المسح أو توفير العلاج أو تدريب الكوادر الطبية المحلية.





وفيما يتصل بمبادرة الرئيس لمكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" فى أفريقيا، عرضت وزيرة الصحة الجهود المصرية التنسيقية لمساعدة الدول الأفريقية فى الحصول على العقاقير اللازمة، فضلاً عن تغطية القارة ببرامج تطعيم ثابتة ومنتظمة لفيروس "بى".





وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة الصحة أشارت كذلك إلى ما تم خلال الفترة الماضية من دعم الدول الأفريقية بإمدادات وشحنات من الأدوية المصرية، كالسودان وجيبوتى وإريتريا، إلى جانب خطط الوزارة لاستقدام فرق طبية من بعض الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى برنامج تدريبى فى عدد من المجالات الصحية، كالتحاليل الطبية وأمراض الكبد والكلى والرمد.





وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض آخر تطورات مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، بما فيها القضاء على قوائم الانتظار لعمليات جراحة قوقعة الأذن للأطفال، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع، من خلال جعل فحص السمع روتينيا وإجباريا للأطفال حديثى الولادة، بحيث تسهل فى المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.





كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، فضلاً عن مبادرة فحص طلبة المدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى البرنامج المستقبلى المقرر تنفيذه تحت رعاية الرئيس لرعاية صحة المرأة المصرية عن طريق الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى.





وعرضت وزيرة الصحة كذلك نتائج مشاركتها فى الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة مؤخراً بجنيف، والتى شهدت إشادة دولية واسعة بجهود الدولة للارتقاء بصحة المواطنين المصريين.

وفى ذات السياق، أبرزت الصحف اجتماع الرئيس مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، حتى يسهم بفاعلية فى تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنجاز التنمية المستديمة على مستوى الجمهورية.





وأبرزت الصحف مطالبة الرئيس بتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، موجها بمنح الأولوية لتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم، وإلى أن العامل البشرى هو أساس أى جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.





واهتمت الصحف بتصريح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، والذى أوضح أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مبينا أن الوزير هشام توفيق أوضح أن خطة إصلاح شركات قطاع الأعمال تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، وهو ما يعالج مشكلات القطاع ويحقق طفرة فى منظومة إدارته، تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح.





أما جريدة "الأهرام" فاهتمت بلقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى حيث شاركهم تناول الإفطار، وذلك استمرارا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى ألقى كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى .





أما جريدة "الأخبار" فأبرزت شكوى عدد من طلاب الصف الأول الثانوى عقب الخروج من امتحان الرياضيات أمس من صعوبة الأسئلة، وإشارتهم إلى أنه فوق مستوى الطالب المتوسط، وأكدوا للصحيفة بأنهم لم يتدربوا على هذه الأسئلة طوال العام الدراسى من المعلمين، وطالبوا بمراعاة تدريب الطلاب خلال العام المقبل لأن درجاته تؤثر على نتيجة الطالب، بخلاف الامتحانات الحالية التى تتطلب الانتقال للصف الثانى الثانوى فقط دون احتساب مجموع تراكمي، وأوضح عدد كبير من الطلاب أن مستوى الأسئلة شديد ويحتاج إلى طالب فاهم للمنهج وليس حافظاً للمعلومة، وأضافوا أن السيستم الإلكترونى لمنصة الامتحان عمل بشكل منتظم.





وأشارت الصحيفة إلى انتشار عدد من صور أسئلة الامتحان الإلكتروني، على بعض مواقع الفيس بوك، ومما يؤكد أن منظومة الرقابة على اللجان ليست محكمة والطلاب يستخدمون الموبايلات بحرية، وشهد عدد من صفحات الفيس صورا من الامتحانات الورقية.





وعلى مستوى سيستم الامتحانات، ذكرت الصحيفة أن 380 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى 1700 مدرسة، إضافة إلى أن بعضهم اختبر ورقيا فى المدارس غير مكتملة البنية التكنولوجية وعددها 500 مدرسة.





وأوضحت أن أولياء الأمور اشتكوا من عودة نشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى الغش وهو ما يؤدى لعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب لأن بعض اللجان منضبطة، وبعضها الآخر غير منضبط، رغم أن العام الدراسى نجاح ورسوب فقط ولا يحتسب فى المجموع التراكمى .





أما جريدة "الجمهورية" فاهتمت بمواصلة تراجع أسعار صرف الدولار خلال التعاملات أمس فى عدد من البنوك العاملة فى مصر حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالى أكثر من 100 قرش وذلك وفقاً للبنك المركزى .





وأشارت إلى أنه طبقاً لآخر تحديث فقد تراجع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع.





ولفتت إلى استقرار سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.. بينما تراجع سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك الإسكندرية قرشين ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى اليونانى سجل سعر الدولار 16.85 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع.





كما أبرزت الصحيفة مواصلة البورصة المصرية تعافيها لدى إغلاق تعاملات أمس "مستهل تعاملات الأسبوع" بدعم مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بدعم من تردد أنباء إيجابية بشأن بعض الشركات القيادية بالسوق فى قطاعات الاستثمار مما انعكس إيجابياً على بقية أسهم السوق، فيما شهدت أسهم قطاعات البنوك والاتصالات نشاطاً انتقائياً.





وأشارت إلى أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى 758.3 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 510 ملايين جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 130.5 مليون جنيه.





وأوضحت أن مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسى سجل مكاسب قدرها 1.49% فى أولى جلسات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 13981.88 نقطة، فيما كانت المكاسب أقل حدة على صعيد المؤشرات الثانوية حيث ربح مؤشر "إيجى إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 0.3% ليغلق عند مستوى 605.54 نقطة وامتدت موجة التعافى إلى مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقاً لينهى جلسة تداولات اليوم على مكاسب قدرها 0.5% مسجلاً 1544.18 نقطة عند الإغلاق.



