ننشر توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بالمحافظات

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المحافظات المصرية تشهد حاله من التحسن في الأحوال الجوية وأن حالة الطقس تكون مستقرة حتى الثلاثاء المقبل،





وأكد شاهين أن الحرارة تنخفض في درجاتها على معظم الأنحاء حتى يوم الثلاثاء المقبل.





وأضاف شاهين،في تصريحات صحفية، مع بداية يوم الأربعاء تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و40 درجة في أوقات الظهيرة.





وأشار إلى أن درجة الحرارة لن تتجاوز حد الـ35 درجة في ساعات الذروة خلال ال48 ساعة المقبلة، على أن تسجل درجات حرارة أقل في فترات الليل.





وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية: سنلاحظ وجود نشاط خفيف للرياح على الوجه البحري والقاهرة.​