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بسمة وهبة تؤدي العمرة بعد استقالتها من "القاهرة والناس" (فيديو)

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:24 ص
بسمة وهبة تؤدي العمرة بعد استقالتها من القاهرة والناس (فيديو)
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فاجأت بسمة وهبة متابعيها ومتابعي برنامجها "شيخ الحارة"، بظهورها في فيديو وهي تؤدي العمرة في السعودية بعيد ساعات من استقالتها من فضائية "القاهرة والناس" بسبب عرض حلقة مع الكاتبة ياسمين الخطيب.

وشاركت "وهبة" عبر حسابها على موقع "إنستجرام" هذا الفيديو الذي يصورها داخل الحرم المكي، وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

وقالت إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي خلال الفترة المذكورة كل عام.

وكانت تقارير صحفية، أن بسمة وهبة، قدمت استقالتها من فضائية "القاهرة والناس"، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها "شيخ الحارة" مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

كما واجه برنامج "شيخ الحارة، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من "تجاوزات مهنية وأخلاقية" بحلقة يوم 19 مايو الجاري، التي استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصري، والتي اعتبر أنها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهن.

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