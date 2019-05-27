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مظهر شاهين: مال الزكاة مثل "الدواء" لا بد وأن يذهب للمريض

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:26 ص
مظهر شاهين: مال الزكاة مثل الدواء لا بد وأن يذهب للمريض
مظهر شاهين
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، إنه الأفضل تمويل موائد الرحمن من الصدقات وليس أموال الزكاة.

وأشار "شاهين"، في برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أن الزكاة لها مصارف شرعية، ومنها "ابن السبيل"، موضحا إنه إذا كان الشخص يضمن أن كل من يأكلون في مائدة الرحمن فقراء، يجوز إخراج قيمتها من مال الزكاة.

وشدد على أن مال الزكاة مثل "الدواء" لابد وأن يذهب للمريض، وليس الشخص الذي لا يعاني من مرض، والمريض في هذه الحالة هو الفقير.
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