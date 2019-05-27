الحسين عموتة يرفض تدريب الوحدة

أشارت تقارير صحفية إلى إعتذار المدرب المغربي الحسين عموتة عن قيادة فريق الوحدة بداية من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.









كما قدم نادي الوحدة، عرضًا مغريًا لعموتة، لقيادة الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، وفقا لموقع "le 360".









وأضاف الموقع أن عموته اعتذر عن تدريب الوحدة، منتظرًا حصوله على عرض من نادي كبير في المغرب.









ويعتبر عموته الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق، في الفترة الحالية واحد من أفضل المدربين في إفريقيا، خلال السنتين الماضيتين؛ إذ حصل على لقب دوري أبطال إفريقيا، في عام 2017، مع فريق الوداد المغربي، كما توج في 2010، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع الفتح الرباطي المغربي.









وخاض عموتة، تجربة تدريبية في منطقة الخليج، مع فريق السد القطري، وتوج معه بلقب الدوري 2012-2013، وكأس الأمير 2014-2015.









والجدير بالذكر أن نادي الوحدة قد احتل المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2018-2019، منذ إقالة المصري أحمد حسام ميدو، من القيادة الفنية للفريق الأول، بعد مشادته مع أحد جماهير الفريق، على منصات التواصل الاجتماعي.



