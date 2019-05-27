كهربا: التتويج باللقب الإفريقي أسعد لحظة في حياتي

أعرب محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، على حساب فريق نهضة بركان المغربي .









وأكد نجم الزمالك ، بأن الفوز بلقب الكونفدرالية أسعد لحظة في حياته مشيراً إلى أنه كان يثق في الفوز من أجل إسعاد ملايين الزملكاوية .









وأهدي كهربا اللقب الافريقي لرئيس النادي والجماهير الوفية، وحرص كهربا بالاحتفال بلقب الكونفدرالية مع الجماهير الزمكاوية بعد نهاية المباراة .



