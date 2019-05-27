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كهربا: التتويج باللقب الإفريقي أسعد لحظة في حياتي

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:24 ص
كهربا: التتويج باللقب الإفريقي أسعد لحظة في حياتي
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هاني عصام
 
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أعرب محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، على حساب فريق نهضة بركان المغربي .


وأكد نجم الزمالك ، بأن الفوز بلقب الكونفدرالية أسعد لحظة في حياته مشيراً إلى أنه كان يثق في الفوز من أجل إسعاد ملايين الزملكاوية .


وأهدي كهربا اللقب الافريقي لرئيس النادي والجماهير الوفية، وحرص كهربا بالاحتفال بلقب الكونفدرالية مع الجماهير الزمكاوية بعد نهاية المباراة .

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