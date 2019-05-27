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تفاصيل إصابة طارق حامد في ليلة التتويج بالكونفيدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:21 ص
تفاصيل إصابة طارق حامد في ليلة التتويج بالكونفيدرالية
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هاني عصام
 
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حرص الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، على الاطمئنان بعد نهاية مباراة الكونفدرالية الإفريقية على اللاعب طارق حامد ، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة .


وأطمئن الجهاز الطبي على حالة طارق حامد ، وأن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا بعد تكرار النزيف .


وتوجه جروس إلى طارق حامد برسالة خاصة بعد الاطمئنان على حالته قائلا:” لقد كنت محاربا في أرض الملعب” ، وهنأه على مستواه المميز والأداء القتالي له خلال المباراة .

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