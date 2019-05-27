تفاصيل إصابة طارق حامد في ليلة التتويج بالكونفيدرالية

حرص الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، على الاطمئنان بعد نهاية مباراة الكونفدرالية الإفريقية على اللاعب طارق حامد ، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة .









وأطمئن الجهاز الطبي على حالة طارق حامد ، وأن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا بعد تكرار النزيف .









وتوجه جروس إلى طارق حامد برسالة خاصة بعد الاطمئنان على حالته قائلا:” لقد كنت محاربا في أرض الملعب” ، وهنأه على مستواه المميز والأداء القتالي له خلال المباراة .



