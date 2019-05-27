أول تعليق من دي ليخت على اهتمام برشلونة واليونايتد





علّق الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، قائد نادي أياكس أمستردام، على اهتمام ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكداً أنه يركز حالياً على خوض المباراتين المقبلتين مع منتخب بلاده وبعدها سيحدد وجهته.





ويعتبر نادي برشلونة هو الأقرب للتعاقد مع دي ليخت رغم التقارير التي تشير إلى خطوة مانشستر يونايتد وتقديم مسؤولي الشياطين عرضاً مغرياً للاعب براتب قدره 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.





وقال دي ليخت، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لا زالت لا أعرف أي شيء عن وجهتي القادمة، بالطبع هناك بعض الأندية المُهتمة بضمي لكن تركيزي الآن مع منتخب هولندا وبعدها سوف نرى ما سيحدث".





وتابع: "لقد قرأت الكثير من التقارير حول مانشستر يونايتد والراتب الذي سأتلقاه، يجب أن يتناول الناس هذه التقارير مع البقوليات والملح، كل القصص مضحكة".





والجدير بالذكر أن دي ليخت قدم مستوى مميز في الموسم المنتهي مع أياكس حيثُ قاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وأصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الكبرى أهمهما برشلونة ومانشستر يونايتد.



